Où s'arrêtera la "porte des enfers" ?

On l'appelle la "porte des enfers", elle fait déjà 1 km de large et 2 km de long, et elle continue à gagner du terrain chaque année. Mais que se passe-t-il concrètement dans le "cratère" de Batagaika en Russie, quels sont les risques, et son expansion s'arrêtera-t-elle un jour ?