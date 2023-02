Pendant ce temps-là… – Ils transforment des mégots de cigarettes en matériaux isolants

"Même un déchet qui n'est pas très propre, on peut en faire un matériau qu'on peut porter sur soi." Depuis 3 ans, Julien et ses équipes collectent des tonnes de mégots de cigarettes pour les transformer en matériaux isolants qui servent dans le bâtiment et... dans la confection de doudounes ! Pendant ce temps-là, chez TchaoMegot à Bresles...