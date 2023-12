Pourquoi le crabe bleu nous menace et pourrait finir dans nos assiettes

🩀 LA GRANDE EXPLICATION. C'est l'histoire d'un crabe arrivĂ© par erreur en MĂ©diterranĂ©e, et qui est devenu une vĂ©ritable menace pour la biodiversitĂ©, mais aussi pour les pĂȘcheurs français. Et pour y faire face, l'une des seules solutions passe... par notre assiette. Alors pourquoi ce crabe est-il si difficile Ă stopper ? Et pourquoi pourrait-on finir par devoir tous les manger ?