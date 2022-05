Pourquoi le paon fait la roue

Pourquoi le paon mâle fait-il la roue ?

C'est l'un des spectacles les plus appréciés de la nature : la parade nuptiale du paon mâle. Car c'est pour attirer la femelle qu’il possède de telles plumes.

Pour se faire voir de la femelle, le paon mâle peut compter sur ses couleurs. Celles-ci sont dues à une spécificité de ses plumes : elles sont garnies de microstructures physiques comme des réseaux de diffraction, des miroirs sélectifs, des fibres à cristal…

Ces plumes imposantes induisent un handicap pour les déplacements et le vol

Ces structures perturbent la réflexion de la lumière, ce qui confère aux plumes des couleurs différentes selon l'angle à laquelle elle les frappe. Pour créer un effet encore plus hypnotique, le paon fait vibrer ses plumes en secouant son postérieur. Cela permet également de mettre en valeur ses ocelles, les yeux qui décorent ses plumes. Elles restent alors fixes sur un fond mouvant.

Mais l'attrait est simplement esthétique : ces plumes imposantes induisent un handicap pour les déplacements et le vol. Pour le paon, parader avec un tel handicap pourrait indiquer une capacité à le surmonter, et donc un bon patrimoine génétique. Un paon possède entre 100 et 150 plumes dédiées à la roue, qui peuvent mesurer jusqu'à 1,5 m de longueur.