Une vie : Melati Wijsen

Née dans un pays rongé par la pollution, elle se bat depuis ses 12 ans pour changer les choses. Son combat est raconté dans Bigger Than Us de Flore Vasseur présenté au Festival de Cannes. Voici l'histoire de Melati Wijsen.

Un engagement écologique dès ses plus jeunes années

Melati naît le 19 décembre 2000. Fille d’un Indonésien et d’une Néerlandaise, elle grandit sur l’île de Bali. Elle étudie à la Green School Bali, une école privée écologiste. L’Indonésie où elle grandit est le deuxième pays au monde derrière la Chine, à rejeter le plus de plastique dans l’océan. En 2013, Melati fonde l’ONG Bye Bye Plastic Bags avec sa petite sœur Isabel. Elles ont alors seulement 10 et 12 ans. Pendant plusieurs années, les deux sœurs multiplient les pétitions, distributions de sacs alternatifs, nettoyages géants, actions symboliques…

À 16 ans, les deux soeurs fondent leur première entreprise sociale

Pour que leur combat aboutisse, elles n’hésitent pas à entamer une grève de la faim en journée. À 16 ans, en 2017, elles fondent Mountain Mamas, leur première entreprise sociale dont le but est de former des femmes à fabriquer des sacs recyclés et réutilisables. En décembre 2018,après plusieurs années de combat, une loi interdit finalement à Bali les sacs plastique les pailles et certains polystyrènes. La même année, le magazine Time fait figurer Melati et sa sœur dans la liste des 25 adolescents les plus influents de la planète.

Fin 2019, le tournage de BIGGER THAN US s’achève

La réalisatrice française Flore Vasseur lui propose d’être le fil conducteur de son nouveau documentaire : BIGGER THAN US. Elle la filme dans 7 pays où Melati rencontre d’autres jeunes engagés. Fin 2019, le tournage de BIGGER THAN US s’achève. Melati se consacre alors à plein temps à ses combats.Avec sa nouvelle organisation Youthtopia,elle veut aider d’autres jeunes à s’engager à leur tour.En janvier 2020,au Forum économique de Davos, elle tente de convaincre les dirigeants de la planète de la nécessité de sortir des plastiques à usage unique.

En juillet 2021, elle se rend pour la première fois au Festival de Cannes pour la projection de BIGGER THAN US.