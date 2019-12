#MobilisationGrandFroid : 50 artistes, sportifs et vidéastes s'engagent pour venir en aide aux sans-abri

Ils sont 50 sportifs, artistes et vidéastes à s’engager aux côtés d’association pour venir en aide aux personnes sans-abri cet hiver. C’est la #MobilisationGrandFroid. Et pour Fatou Guinea, Just Riadh et La Crazy Revolution, voilà pourquoi c’est important.