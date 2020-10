"Qu'est-ce qu'être une femme ?" La réponse enflammée d'Irene Montero

La réponse d’Irene Montero à la question : « Qu’est-ce qu’être une femme ? »

Irene Montero est la ministre espagnole de l’Égalité. Lors d’un débat politique, une élue l’extrême droite l’interroge : « Qu’est-ce qu’être une femme ? » Voici sa réponse.

Le 7 octobre, au Parlement espagnol, s’est tenu un débat autour d’une proposition de loi pour faciliter l’accès à l’IVG pour les jeunes filles de 16 à 18 ans. Irene Montero, ministre espagnole de l’Égalité, y a vigoureusement expliqué ce qu’était « être une femme » selon elle. Sa réponse enflammée était adressée à Lourdes Méndez, députée du parti Vox, le parti de l’extrême droite.

Être une femme, c’est ça…

« "Qu'est-ce que c'est qu'être une femme ?" Eh bien, pour une personne féministe, être une femme signifie avoir un plus grand risque de pauvreté, un plus grand risque d'exclusion sociale, un plus grand risque de violence, un plus grand risque d'être moins bien payée pour le même travail, un plus grand risque de prendre en charge tous les soins, un plus grand risque de ne pas pouvoir développer pleinement son projet de vie parce qu'elle doit se consacrer à d'autres tâches que les hommes n'assument malheureusement pas à conditions égales », scande la ministre.

Elle poursuit : « *Être féministe et être une femme, c'est savoir qu'une société féministe, c'est une société meilleure pour les femmes et aussi pour les hommes. Ce que je me demande, c'est ce que c'est pour vous d'être une femme ? Parce que, puisque vous dites que “l'idéologie de genre" est une "invention sociale-communiste", selon vous, je me demande : que signifie pour vous être une femme ? Comment expliquez-vous le fait qu'il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes menacées de pauvreté ou d'exclusion sociale ? Comment expliquez-vous les disparités salariales ? Comment expliquez-vous la violence machiste ? Si être une femme ne signifie pas toutes ces choses pour vous, je me demande ce que cela signifie pour vous d'être une femme. Parce que pour les femmes, en Espagne et dans le monde, être une femme, correspond à ce que j'ai dit. * »

« Être une femme, c'est savoir que vous êtes plus exposée à la violence, être une femme, c'est savoir que vous êtes plus exposée au risque de pauvreté, que vous allez faire trois fois plus d'efforts pour prouver votre valeur, que vous allez être moins payée pour le même travail… C'est ce qu'être une femme signifie pour la plupart des femmes, pas que pour moi, chères collègues, ni pour ce gouvernement. Pour les femmes, c'est cela être une femme. La question est de savoir ce que c'est pour vous d'être une femme. Puisque vous niez toutes ces discriminations qui sont la réalité quotidienne des femmes dans notre pays », conclut Irene Montero.