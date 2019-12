tbt En 1971, la tendance des "produits naturels"

#TBT : En 1971, les commerces dits « naturels » se multiplient en France

Restaurants végétariens, pâtisseries naturelles, légumes bio,… En 1971, les commerces de produits naturels prospéraient déjà sur l’ensemble du territoire français.

Mr Savier, maraîcher, raconte qu’il a banni les éléments chimiques de sa culture, depuis qu’il a manqué de s’empoisonner à cause des traitements chimiques utilisés sur ses sols. “Non seulement je m’empoisonnais mais j’empoisonnais les autres aussi”, regrette le maraîcher. La prise de conscience de nombreux agriculteurs et commerçants a été conséquente. En effet, en 1971, le chiffre d’affaire des commerces naturels a connu une augmentation spectaculaire de plus de 30 %, en France.

Des règles strictes sur la provenance des produits naturels

Pour de connaître la provenance de ces produits naturels, il suffisait de se référer au nom du producteur, étiqueté sur chaque produit. Le producteur s'engageait à ne produire que des légumes poussés dans un sol amendé. Si le producteur ne respectait pas son engagement, il était poursuivi par le service de la répression des fraudes : un risque de perdre toute sa clientèle.