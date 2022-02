TBT : Quand Hubert Reeves alertait sur la crise climatique

#TBT : en 2010, le célèbre astrophysicien Hubert Reeves lançait l'alerte sur la crise climatique

Né en 1932 à Montréal, en plus d’être un scientifique accompli, Hubert Reeves est un écologiste convaincu. En 2010, le célèbre astrophysicien sensibilisait déjà la population au réchauffement climatique…

Il y a presque 10 ans en arrière, Hubert Reeves prémédite déjà les conséquences la dégradation de la biodiversité : l’astrophysicien insiste sur la menace qui pèse sur l’humanité. À l'époque, Hubert Reeves trouve intéressant, de voir que “les décideurs” commencent également à prendre conscience de la dégradation de la biodiversité.

"Moi j'ai des enfants et des petits-enfant et je suis vraiment inquiet de savoir dans quel monde ils vont vivre."

Selon Hubert Reeves, l’écologie a longtemps été considéré comme “un truc de riches”. Cependant, pour l’astrophysicien ce n’est pas si vrai… “Malheureusement ceux qui sont le plus touchés ce sont les pauvres”, explique-t-il, en 2010. Sans vouloir évoquer le “point de non-retour” en ce qui concerne la condition humaine, selon Hubert Reeves : “Ça deviendra de plus en plus difficile de remonter le courant.”