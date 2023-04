Retrouvez toutes les vidéos liées à l’actualité en France dans les domaines de la politique, société et justice. Élections, débats, projets de loi, suivez l’actualité politique française au travers de témoignages de citoyens engagés, d’interviews d’hommes et de femmes politiques et de vidéos de décryptage. Retrouvez les sujets liés aux événements de la société française. Diversité, religion, logement, éducation, philosophie, solidarité, etc. : à travers les interviews d'activistes ou de citoyens qui s’engagent, suivez l’actualité sociétale dans le pays. Découvrez aussi les sujets liés à la justice, les droits des femmes et les faits divers qui touchent la France.