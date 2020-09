5 bonnes nouvelles pour la planète en août 2020

Cinq bonnes nouvelles pour la planète en août 2020

Des bélugas, des gorilles des montagnes, des manchots, des rhinocéros, et beaucoup de bonnes résolutions.

En Islande, ces deux bélugas ont retrouvé l’océan pour la première fois depuis 2011

Little Grey et Little White vivaient en captivité dans un parc aquatique de Shangaï. Après un voyage de plus de 30h depuis la Chine et plusieurs mois dans un bassin de soins en Islande, ils ont été déplacés dans la baie de Klettsvik.

Cette baie en plein air de 32 km² est le premier sanctuaire en eau libre pour les bélugas captifs ne pouvant être réintroduits en liberté totale. « Little White et Little Grey sont les premiers, mais certainement pas les derniers bélugas que nous espérons accueillir ici à Klettsvik. Nous pouvons en accueillir jusqu’à huit de plus ici » Audrey Padgett, directrice générale du Trust Beluga Whale Sanctuary.

En Antarctique, les manchots se portent mieux qu’on ne le pensait

De nouvelles images satellites ont découvert huit nouvelles colonies de manchots empereurs et confirmé la présence de trois colonies, dont l'existence était incertaine. Ces sites ont été localisés grâce aux tâches géantes de guano laissées par les manchots.

Ces colonies s’ajoutent aux 50 déjà connues en Antarctique et augmentent de 5 à 10 % les estimations de la population totale de l’espèce. « Les oiseaux de ces sites peuvent probablement nous en apprendre beaucoup. Nous devons les surveiller attentivement, alors que le changement climatique affecte cette région », se réjouit Philip Trathan, responsable de la conservation biologique au British Antarctic Survey.

En Afrique du Sud, le braconnage des rhinocéros a presque été divisé par deux

Entre janvier et juin 2020, 166 rhinocéros ont été tués pour leur corne, contre 316 sur la même période en 2019. Selon la ministre de l’Environnement, la limitation des déplacements due à l'épidémie de Covid-19 et la mobilisation des rangers sur le terrain en sont en partie en cause.

Sur les six premiers mois de 2020, 38 braconniers présumés ont été arrêtés dans l'emblématique Parc national Kruger, où 23 armes à feu ont aussi été confisquées.

Au Mozambique, le gouvernement veut s’attaquer à la pollution plastique

Le pays réfléchit à interdire les sacs plastique jetables dès cette année. Pour établir cette future réglementation, une consultation avec les acteurs du secteur a été annoncée. Selon le ministère de la Terre et de l’Environnement, les entreprises devraient avoir un an pour trouver des solutions.

« Le Mozambique emboîte le pas à 34 autres pays d'Afrique. Même s'il y a eu des problèmes dans la mise en œuvre de certaines législations, un rapport récent de l'ONU indique que ces interdictions fonctionnent efficacement en Afrique, où les déchets plastiques sont souvent brûlés », explique Angelo Louw, chef du Projet plastiques Afrique chez Greenpeace.

Entre 2015 et 2017, le Mozambique a collecté plus de 7.000 tonnes de sacs plastiques pour les transformer en objets réutilisables, comme des tuyaux ou des seaux.

En Ouganda, deux jeunes gorilles viennent de naître

Ils sont nés dans le Parc national de la forêt impénétrable de Bwindi : ils représentent un signe d’espoir pour les gorilles des montagnes, une espèce en danger. C'est dans ce même parc qu'un gorille appelé Rafiki a été tué en juin 2020, acte pour lequel le responsable a été condamné à 11 ans de prison.

« Pour nous, c'est un signe de soulagement. Nous en avons perdu un. Nous en avons deux. Mais, bien sûr, en perdre un seul est déjà bien assez grave », a réagi Bashir Hangi, porte-parole de la Uganda Wildlife Authority.