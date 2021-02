5 conseils pour changer le monde dès maintenant

Changer le monde grâce à 5 méthodes

Sarah Durieux est la directrice de Change.org. Elle nous explique comment arrêter de simplement penser à changer le monde, mais s’y mettre concrètement, passer à l’action…

1) Définir son combat

“Il faut choisir la cause qui nous tient vraiment à cœur, celle qui est prioritaire pour nous et surtout il faut savoir ce qu’on demande”, explique Sarah Durieux. Une fois que la cause est bien définie, il faut spécifier les revendications, afin d’adresser des éléments précis aux responsables politiques et économiques.

2) S’adresser aux bonnes personnes

“Il est souvent plus intéressant de s’adresser à une personne qui est plus spécifiquement décisionnaire sur la question qui vous intéresse mais surtout sur qui vous avez le plus d’influence”, affirme Sarah Durieux. Elle reprend l’exemple de Stéphane Ravacley, qui a pu obtenir la nationalité française pour son apprenti Laye Fodé et lui permettre d’éviter l’exclusion du territoire, suite à un combat d’abord mené avec les responsables locaux.

3) Choisir les bons leviers d’actions

Il faut cibler les actions. Si il n’y a qu’un petit groupe de militants, Sarah Durieux déconseille la mise en place d’une manifestation, mais suggère plutôt un siège symbolique devant un lieu porteur de sens. Il faut également faire attention au message : “Si ce qui tient à cœur la personne que vous visez, ce sont les ventes de ses produits, peut être que vous pouvez faire un boycott. Si c’est sa réputation, peut-être que vous pouvez faire une campagne d’information sur les réseaux sociaux sur les pratiques non-éthiques que cette personne a en général.” Sarah Durieux rappelle enfin qu’il faut prendre conscience des ressources disponibles, comme les aptitudes et compétences des militants, les réseaux des membres, etc…

4) Créer de l’empathie

“Créer de l’empathie, c’est un peu la clé à toute les mobilisations citoyennes. Les gens ne sont peut-être pas concernés par le sujet que vous décrivez mais s’ils arrivent à comprendre l’émotion que vous avez et surtout la situation que les gens vivent grâce à vos mots, alors là vous avez gagné”, résume Sarah Durieux.

5) S’organiser pour tenir

Elle explique l’importance de tenir sur le long-terme :“Quand on est en groupe, quand on est plusieurs, on peut se soutenir, à la fois moralement parce que c’est difficile de faire campagne, mais aussi s’organiser et se répartir les tâches, pour que chacun puisse mettre sa pierre à l’édifice sans qu’on s’épuise.”