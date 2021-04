56 millions d’Anglais peuvent retourner au pub

Pendant ce temps-là, 56 millions d’Anglais peuvent retourner au pub. 🍺

Un retour au pub cependant réglementé

Si les anglais peuvent donc retourner dans les pubs ou les restaurants depuis ce lundi 12 avril, ce n’est pas sans certaines règles. La consommation ne peut se faire qu’en extérieur et s’adresse donc qu’aux établissements possédant une terrasse ou un jardin privé. La réservation est fortement conseillée, au nombre maximum de 6 personnes ou 2 foyers ensemble. Il faut également scanner un QR code au moment de se rendre au bar ou pub. Selon British Beer and Pub Association, les 40 % de pubs n’ayant pas de terrasses ne peuvent servir qu’à emporter. Ces mesures ne s’appliquent pas à l’ensemble du Royaume-Uni : la réouverture de tous les commerces est attendue pour le 26 avril en Écosse et au Pays de Galles.

“Les réservations ne s'arrêtent pas.”

À cette annonce, les réservations ont été très nombreuses. Jean-Marin Bolot, patron du pub William IV à Londres confie : “Les réservations ne s'arrêtent pas. Il sera très difficile d'entrer dans un pub dans les prochains jours sans réservation à l'avance et le William IV ne fait pas exception.”

Une réouverture des bars qui intervient après un confinement total du pays depuis le 4 janvier et de Londres dès Noël

Le gouvernement anglais a annoncé la réouverture des services en intérieur à partir du 17 mai, en même temps que celle des des salles de spectacles ou des tribunes des stades, avec des capacités limitées. Le Royaume-Uni est le premier pays d’Europe à avoir débuté une campagne de vaccination. C’était le mardi 8 décembre 2020. Près de 60 % de sa population a ainsi reçu une première dose de vaccin. Les magasins de vêtements, les salles de sport ou les salons de coiffure sont également de nouveau ouverts, les voyages dans le pays autorisés.