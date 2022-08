6 questions très simples sur la crise entre la Chine et Taïwan

“Taïwan a effectivement tous les attributs d’un État indépendant”

Alors que Taïwan vient d’être menacé par la Chine, le géopolitologue et directeur de recherche à l’IRIS sur l’Asie-Pacifique, Barthélémy Courmont, répond à plusieurs questions simples sur les deux territoires. “Les deux Chine, comme on les appelle, sont séparées depuis 1949, depuis la révolution communiste en Chine, qui a chassé la République de Chine, qui était le régime politique précédent, et ce régime s’est réfugié à Taïwan. Donc, depuis 1949, la République de Chine continue d’exister à Taïwan, tandis qu’en Chine continentale, la Chine que l’on connaît tous, c’est la République populaire de Chine qui s’est imposée.”

Pour l’expert, Taiwan est de facto un “Etat”. “On a effectivement tous les attributs d’un État indépendant : un territoire, d’abord, dans un premier temps, une armée, effectivement, un gouvernement, qui plus est gouvernement élu, un gouvernement démocratique, une monnaie, un drapeau.” Concernant les habitants de Taïwan, il n’y aurait qu’une “infime minorité” qui estime faire partie de la Chine. Une autre partie de la population souhaiterait obtenir l'indépendance. “On a une minorité, mais qui est beaucoup plus importante, qui estime que Taïwan doit officiellement déclarer son indépendance, devenir par exemple la République de Taïwan et non plus la République de Chine, et demander à être accepté aux Nations unies.” Nouvelle "route de la soie" : tensions entre l'Europe et la Chine