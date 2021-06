9 questions simples sur le variant Delta

Le variant Delta peut-il entraîner une 4ème vague ?

Pour Samuel Alizon, Directeur de recherche au CNRS, il semble quasiment certain que le variant Delta, atteindra la France. La question reste à savoir dans quelle mesure cette vague se répercute sur les services hospitaliers. Cet enjeu reste intimement lié à celui de la vaccination et de sa capacité à éviter une nouvelle vague dans les hôpitaux.

Est-il plus contagieux ?

Le variant delta est à peu près deux fois plus contagieux que ce qu’on a connu en 2020. Si en 2020 on considérait que dans les grands centres urbains il fallait à peu près que 2 personnes sur 3 soient immunisées, soient vaccinées pour empêcher la propagation, avec le variant delta il faut plus de 80% dans les grands centres urbains pour empêcher la propagation.

Est-il plus dangereux ?

Au niveau individuel, les résultats très préliminaires montrent que le risque d’hospitalisation est plus élevé avec ce variant delta qu’avec le variant anglais. Quant au risque d’hospitalisation, ce dernier augmente de 40 à un peu plus de 100%. Au niveau collectif, il semble que ce variant soit plus contagieux. Donc sur les deux plans, tant au niveau individuel qu’au niveau collectif, le variant delta semble effectivement plus dangereux que le variant Alpha.

Progresse-t-il en France ?

Il existe, pour l’heure, une grande hétérogénéité au sein du territoire national. Dans une région comme l’île de France, le variant delta progresse de manière assez rapide. Fin mai il y avait moins d’1 test sur 100 positif au delta, aujourd’hui c’est plus d’1 test sur 3. On observe donc une progression rapide au moins en Ile-de-France de la part des infections causées par le variant delta.

Le vaccin me protège-t-il contre ce variant ?

Pour Samuel Alizon, à partir du moment où l’on est vacciné à deux doses, 15 jours après la deuxième dose, on est protégé contre la réinfection à plus de 80% et à 95% contre l’hospitalisation. La protection avec un schéma vaccinal complet est donc très bonne.

Est-on suffisamment vacciné en France ?

Pour le chercheur, nous ne sommes, à l’heure actuelle, pas assez vacciné “pour tout relâcher”. Il rappelle que si 75% de la population française est vaccinée avec deux doses en août, le pays sera à même d’absorber une éventuelle vague de variant Delta. Mais nous sommes encore loin d’observer 75% de la population vaccinée.

Peut-on savoir si on est positif à ce variant ?

Depuis début juin, il est possible de détecter une infection au variant Delta.

Le variant Delta c’est celui qu’on appelait variant indien ?

Le variant delta est effectivement celui auquel on se réfère quand on évoque le variant indien. Un effort de nomenclature est actuellement en cours pour éviter de se référer à des pathogènes en fonction du lieu où ils ont été détectés.

Où en est la progression du variant Delta dans le monde ?

C’est en Inde que le variant delta a été pour la première fois détecté. C’est pour cette raison-là que des pays comme le Royaume-Uni historiquement lié à ce pays, a vu son épidémie redécoller quasiment deux mois avant la France. Ce variant semble deux fois plus contagieux que les virus présents en 2020.