À 99 ans, cette vietnamienne se bat contre une centrale à charbon

A 99 ans, cette vietnamienne se bat contre une centrale à charbon

À 99 ans, Pham Thi Ca résiste contre les bulldozers au Vietnam. Face à elle : les autorités vietnamiennes qui veulent l'expulser pour construire une centrale à charbon. En effet, pour répondre à la demande croissante d'électricité, le Vietnam multiplie les centrales à charbon. L'une d'elles doit être construite sur les terres de Pham Thi Ca, dans le sud-est du Pays.

La maison de Pham Thi Ca à déjà été rasée. Et pourtant, elle continue de camper sur place. Le Long, le gendre de Pham Thi Ca explique : "Ils ont détruit la maison de ma belle-mère pour donner un message d'avertissement à ces habitants, pensant que la destruction de cette maison conduirait à l'obéissance d'autres habitants, pour les effrayer."

Environ 300 autres habitants de cette zone ont déjà accepté de partir. Ils ont touchés des compensations financières et ont été relogés plus au sud. Mais la famille de Pham Thi Ca refuse cette option.

Au Vietnam, seul 1% de l'électricité provient des énergies renouvelables et 30 % du charbon. En plus des déplacements d'habitants, les centrales à charbon contribuent au changement climatique et la pollution qu'elles dégagent causeraient 4 300 morts prématurées chaque année au Vietnam.