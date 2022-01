À Castres, l'atelier textile Missègle a misé sur le "made in France"

"En 2007, ma mère a fait le pari que le 'made in France' n'était pas perdu." 15 ans plus tard et malgré les crises, dans cette entreprise familiale de vêtements entièrement faits en France et en partie à la main, les 50 employés s'activent à quelques jours de Noël…