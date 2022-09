À l’âge de 27 ans, elle apprend qu’elle a été adoptée

”Ton père n'est probablement pas ton père, ta mère te cache un secret sur ta naissance”

Sa tarologue, lors d’un tirage de carte, lui dévoile ce qu'elle n'aurait jamais imaginé. “Je reste sans voix. Je suis assez scotchée et en même temps, ça résonne.” Maria ne s’attendait pas à une telle annonce à ses 27 ans. Elle tient alors absolument à en discuter avec sa mère. “Je lui dis : ‘Écoute, j'ai vu une tarologue qui me dit que tu as un secret sur ma naissance, je suis la fille de qui ?’ Et à ce moment-là, elle me répond: ‘la hija de nadie’, la fille de personne.” Une nouvelle qui a l’effet d’une bombe pour la jeune femme : “Je revisite ma vie à ce moment-là”. L'adoption vue par les adoptés

Maria Larrea cherche alors à connaître la vérité sur ses parents et son histoire.“Lors de mon enquête, je rencontre d'autres adoptés sur des forums et…voilà, je me rends compte que toutes ces adoptions ont quelque chose de louche. Il y a beaucoup d'illégalités. Moi, par exemple, je suis une appropriée parce que mon acte de naissance dit que je suis la fille biologique de mes parents adoptifs.” À la révélation de cette adoption cachée, elle ressent de la colère et du ressentiment, contrairement à son père et sa mère. "Je sens que pour mes parents, il y a enfin quelque chose qui se détend, qui se relâche." Son histoire, elle en a fait un livre, Les Gens de Bilbao naissent où ils veulent. “J'avais cette obsession de raconter mon histoire, de me la réapproprier, de récupérer le roman familial. Je voulais, moi, écrire ma vérité. C'était nécessaire.” Ils écrivent pour surmonter la mort de leur bébé