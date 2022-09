Agente immobilière, elle est devenue chasseuse de pythons

“Je ne peux pas vaincre un python de 5 m par la force. Alors je dois être plus maligne que lui”

Le python birman, une espèce invasive qui peut atteindre 5,5 m de long, prolifère dans les Everglades. En l'absence de prédateurs naturels, il décime les espèces endémiques, des lapins et des oiseaux aux lynx et même aux cervidés. "Il faut 3 ans à un python pour atteindre 3 mètres. Et pour y arriver, il doit manger 200 mammifères et oiseaux. Ces reptiles peuvent vivre 25 ans. Ça représente beaucoup de nos animaux" explique Amy Siewe. L'État encourage maintenant le public à les tuer et paie aussi des contractuels, car c'est selon eux le meilleur moyen de sauver leur faune.

Amy Siewe a abandonné sa carrière d'agente immobilière il y a 3 ans pour venir chasser ces serpents en Floride. "J'ai été courtière immobilière pendant 13 ans dans l'Indiana. Quand j'ai entendu parler de ce problème, j'ai pris 3 semaines de congés avec mon fiancé pour venir voir ce qu'il se passait en Floride. On en a attrapé un, et je suis devenue accro". Suivez la chasseuse lors d'une traque dans les Everglades. "Quand on en trouve un, on a une montée d'adrénaline. C'est super excitant" commente Amy Siewe.