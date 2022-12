Anne-Claire Chauvancy, présidente d'Action Protection Animale

Elle a fait avancer la lutte contre la maltraitance animale en 2022. Lors de l’été 2022, le rappeur Timal publie sur Snapchat des images de lui en train de maltraiter son chien. Très rapidement, l’association Action Protection Animale dont Anne-Claire Chauvancy est la présidente porte plainte (suivie par d’autres tels que la SPA ou 30 Millions d’Amis). Ces associations rappellent que selon l’article 521-11 du Code pénal, maltraiter un animal est passible de trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende. Quelques jours plus tard, le rappeur Timal sera interpellé à son domicile et placé en garde à vue pour "actes de cruauté envers un animal domestique". Ses deux chiens lui seront retirés et confiés à l’association Action Protection Animale.