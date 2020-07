Après le confinement, les cinémas de quartier rouvrent leurs portes

"Ça y est on est là, on est ouverts, on vous attend !" Après 3 mois de fermeture pendant le confinement, ce petit cinéma de quartier rouvre enfin ses portes. Priscilla est directrice du Cinéma Le Balzac, elle raconte. Cette vidéo a été produite en partenariat avec une marque