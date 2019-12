Attaqué sur son bilan environnemental, Emmanuel Macron répond

Quand Emmanuel Macron se justifie sur son bilan environnemental auprès d’un étudiant

Emmanuel Macron a ouvert le Grand débat jeudi 3 octobre, afin de lancer une consultation citoyenne sur la réforme des retraites. Thomas, un étudiant toulousain, a dévié le débat vers la cause environnementale. “Pour les jeunes comme moi, la retraite ce serait plutôt de sauver la planète”, annonce l’étudiant. Le Président Macron s’est alors justifié auprès de lui.

L’étudiant reproche à Emmanuel Macron de ne se préoccuper de l’écologie “qu’à travers des hashtags”. Tandis que, pour le président français, l’indignation et la prise de conscience ne sont plus d’actualité : “Aujourd’hui on n’a pas de chance, vous en tant que citoyen, moi en tant que Président, car nous, on doit prendre les décisions maintenant.” Mais, le Président assure que les projets écologiques “ne se font pas en un claquement de doigts”.

Le Président français appelle à l’aide des citoyens plutôt qu’à leur indignation

Quant à ses actions, Emmanuel Macron refuse d’admettre qu’il n’a rien fait pour l’écologie. Celui-ci considère que vivre en France en cette période de réchauffement climatique est une chance. Par exemple, selon lui, le gouvernement a pris la décision de fermer toutes les usines à charbon. Théoriquement. Cependant, fermer ces usines semble poser problème au Président : “Quand vous avez des milliers de salariés (…) c’est difficile. Il faut plutôt aider le gouvernement à le faire.” “C’est trop facile de s’indigner”, s’est exprimé Emmanuel Macron, “j’ai besoin de l’énergie de tout le monde, si vous vous indignez, venez m’aider”, a-t-il déclaré.