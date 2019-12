Attentats au Sri Lanka : une écolière raconte ce qu'elle a vu

Attentat au Sri Lanka : une jeune écolière raconte ce qu'elle a vu

Primasha Fernando est une jeune écolière qui vit au Sri Lanka. Elle a vécu les attentats qui ont frappés son pays le 21 avril 2019 de très près. Voilà son témoignage.

Primasha Fernando est une jeune écolière habitant au Sri Lanka. Elle est arrivée à l'église Saint-Sébastien, l'une des églises les plus durement touchées par les attentats terroristes au Sri Lanka, quelques minutes après l'explosion. Elle raconte ce qu'elle a vu : "L’église entière sentait l’odeur du sang. J’ai vu des jeunes filles de mon âge. J’ai vu que beaucoup d’entre elles pleuraient dehors.". Elle décrit le carnage à l'intérieur de l'église : "C’était une situation horrible…Beaucoup de gens étaient déchiquetés… des jambes, des mains se trouvaient séparés des corps.J’ai vu que beaucoup de jeunes enfants étaient morts.". La jeune fille a été témoin de scènes bouleversantes : "Certaines mères de famille tenaient leurs enfants dans leur main et ils sont morts ensemble." Quelques jours après l'attentat terroriste au Sri Lanka, Primasha Fernando reste traumatisée et emplie de tristesse : "La nuit dernière je n’ai pas pu dormir. Je pensais juste à ce qui était arrivé à mes proches. Je me sens vraiment triste."