Au Japon, une baleine coincée depuis plus de 12 jours dans des filets de pêche

La baleine de Minke est coincée dans des filets au Japon

Près de Taiji, au Japon, une baleine est prisonnière d’immenses filets depuis maintenant 12 jours.

Une zone de pêche connue

En 2009, le film “The Cove, la baie de la Honte” médiatise le lieu, connu pour la chasse aux dauphins. Les filets dans lesquels se trouve la baleine sont conçus pour pêcher d’autres espèces. Elle a été vue pour la première fois le 24 décembre 2020. Fin novembre 2020, une baleine à bosse avait été trouvée coincée également. Les pêcheurs l’ont finalement relâchée.

L’état de la baleine se dégrade

Les ONG craignent que la baleine s’épuise à force de lutter contre le filet ou qu’elle finisse par mourir de faim. Elle semble développer des troubles mentaux, selon les spécialistes qui l’observent.

Ren Yabuki, directeur de l'ONG Life Investigation Agency, explique : “Normalement, la baleine plonge profondément et remonte de temps en temps à la surface. Mais comme elle est piégée, elle ne peut plus plonger, le filet la retient par la tête et le dos.”

Le directeur déplore le manque d’actions mises en place pour tenter de sauver l’animal : "La baleine est toujours dans le filet. Elle est abandonnée. Les pêcheurs attendent qu’elle meure."