Au Liban, cette association porte secours aux animaux touchés par la catastrophe

Liban : après la catastrophe, ils s’occupent des animaux blessés

Après l’explosion du 4 août à Beyrouth, l’association Animals Lebanon recueille les animaux de compagnie blessés et perdus, les soigne et cherche s’ils ont des propriétaires.

Avec son association Animals Lebanon, Maggie Shaarawi, vice-présidente, s’est fixé pour mission de venir en aide aux animaux de compagnie blessés par la double explosion du 4 août à Beyrouth, au Liban. « C’est important qu'on n’oublie pas les animaux pendant cette période, spécialement pour les gens qui sont à l'hôpital. Ils ont tout perdu, donc si tu les réunis avec leurs animaux, ça leur donne de la joie. Ils sont attachés à ces animaux. »

« Il y a beaucoup d’annonces, le téléphone n'arrête pas »

L’association Animals Lebanon les recueille, les soigne et cherche s’ils ont des propriétaires. « On veut aider les animaux qui ont été blessés. Ils n’ont personne pour les aider. On les amène chez le vétérinaire et on les aide. Notre but, c’est d’aider les gens qui ont perdu leurs animaux pendant l’explosion. On les trouve et on les réunit avec leur gardien », détaille Maggie Shaarawi.

Lorsqu’un animal est retrouvé, l’association poste une annonce pour alerter son propriétaire. Les personnes ayant perdu un animal peuvent aussi déposer une annonce elles-mêmes. « Il y a beaucoup d’annonces, le téléphone n'arrête pas. Sur les réseaux sociaux, on a trois personnes seulement pour répondre aux gens et pour nous donner les photos. On les imprime et elles sont toutes là, au stand. »

Les animaux sans propriétaire sont pris en charge dans un refuge. « Depuis le début, 71 animaux sont réunis et on a 15 animaux au refuge. On ne trouve pas les gardiens. Peut-être qu’ils sont morts. On a donc mis des annonces auprès du peuple pour qu’ils nous aident en adoptant des chats ou en donnant des fonds, parce qu’on a besoin d’argent pour les nourrir », alerte Maggie Shaarawi. Au 10 août 2020, l’association a déjà secouru 94 animaux et retrouvé les propriétaires de 80 d’entre eux.