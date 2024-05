AU STADE AVEC… Laura, passionnée de foot et atteinte du syndrome Kabuki

"Au stade, je suis dans mon monde, dans ma bulle et j'ai l'impression que personne me juge." AU STADE AVEC… Laura, passionnée de football et atteinte du syndrome Kabuki, "un truc où il y a plusieurs maladies", comme elle dit. Pour elle, le stade de son équipe, le Stade rennais, c'est comme sa "deuxième maison". Un endroit où elle est juste elle, une supportrice comme les autres. On a suivi un match au Roazhon Park avec elle.