Avec Nirza, dans le téléphérique urbain de Bogota

Dans ce quartier modeste et escarpé de Bogota, l'arrivée d'un téléphérique urbain a complètement changé le quotidien des habitants. Il permet, chaque jour, à plus de 26 000 personnes de se déplacer plus facilement. C'est le cas de Nirza. On l'a suivie.