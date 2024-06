Avec sa rosalotte et son vélo, il a choisi un "mode de vie qui n'existe pas"

C'est un cordonnier, une bibliothèque, un food truck… non c'est juste Gaylord et sa rosalotte. Vous pourrez le trouver quelque part sur les routes de France, à vélo, tirant sa maison ou plutôt sa roulotte. Depuis presque 2 ans, il a choisi ce mode de vie "qui n'existe pas". Notre journaliste Leïla Amrouche est allée le rencontrer et découvrir son chez lui.