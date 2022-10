Aymane, tué à 15 ans à cause des combats de rue

“C'est tout l'inverse de ce qu'on leur apprend”

"La première fois que j'ai rencontré Aymane, c'était à un forum des associations. Je lui ai mis une paire de gants et il a tapé un peu dans mes pattes d'ours et il a eu un déclic." Aymane était un adolescent de 15 ans vivant dans le quartier de Bondy. Le jeune homme découvre plus jeune sa passion pour la boxe Thaï, que lui transmet son coach, Chris. Il devient rapidement un adversaire redoutable dans ce sport, et devient champion d'Île-de-France. Mais le jeune homme prend confiance en lui, et participe à des combats de rue d'une grande violence, filmés et postés sur les réseaux sociaux. Ses proches n'en savent rien. "Moi-même, si j'avais été au courant, je serais intervenu. C'est du n'importe quoi parce que sur un ring, il y a un arbitre, il y a des règles, il y a des codes, des valeurs. Là, c'est tout l'inverse de ce qu'on leur apprend", ajoute le coach.

Aymane se combat de plus en plus dans la rue avec un de ses anciens amis, suite à une altercation. Mais le grand-frère de ce dernier finit par s'en mêler. Après l'avoir tapé plusieurs fois, il le retrouve un jour dans le centre d'animation de son quartier. "La directrice, elle m'appelle, je me dis: 'Ah, si la directrice, elle m'appelle, ça veut dire qu'Aymane, il a quelque chose, quoi.' Parce qu'elle ne m'appelle pas souvent", explique Ahmad, le père de l'adolescent. Il les rejoint alors sur place pour calmer la situation. Sauf que les bagarres continuent au centre. "Ça, je ne l'oublie pas. Il m'a dit : 'Il est capable de tirer sur nous'", se remémore son père. Le grand-frère finit par prendre une arme, et tire sur Aymane, qui succombera de ses blessures en février 2021. Un drame pour tous ses proches, qui lui rendent toujours hommage aujourd'hui.