Benjamin Mendy et Yvan Bourgnon s'engagent avec The SeaCleaners pour sensibiliser les jeunes

"L'urgence, c'est aussi d'agir à terre, d'intervenir pour éduquer mieux." Sensibiliser les plus jeunes à la protection des océans et saisir l'impact dévastateur du plastique, c'est l’un des objectifs de l'association The SeaCleaners. Alliés dans la lutte contre la pollution plastique, Benjamin Mendy et Yvan Bourgnon racontent. Cette vidéo a été produite en partenariat avec une marque