Blogueuse mode, Dana Suchow a décidé d'arrêter de s'épiler

« Ouais, je n'aime pas me raser. » Fatiguée des normes de beauté imposées aux femmes, la blogueuse Dana Suchow a simplement arrêté de s'épiler les jambes. Elle raconte.

En guise de révolte contre les normes de beauté, la blogueuse Dana Suchow a arrêté de s’épiler les jambes. « Je n'arrêtais pas de me dire : ouais, je n'aime pas me raser. Je n'y trouve aucun plaisir. Ce qui me fait plaisir, c'est le respect que les gens auront à mon égard parce que j'ai les jambes rasées. Ce qui me fait plaisir, c'est de me conformer aux normes de la société en matière de beauté, car je n'ai pas de poils sur le corps, chose perçue comme étant masculine » explique la blogueuse Dana Suchow à propos de ce qui l’a amenée à arrêter de se raser les jambes.

En tant que blogueuse mode, Dana Suchow a subi la pression d'avoir une certaine image, ce qui l'a conduite à être boulimique. Dana Suchow alerte sur le fait que « les gens croient que les publicités ne les influencent pas (…) alors que les entreprises dépensent des milliards de dollars par an pour pénétrer votre cerveau et vous faire croire que vous n'êtes pas assez bien ». Une pression qui la perturbait également et qui a eu un fort impact sur sa santé : « J'avais l'impression de vivre deux vies différentes. Dans une vie, je voulais être cette blogueuse mode célèbre, traverser la planète, recevoir des produits gratuits et que tout le monde me trouve jolie. Mais, secrètement, j'étais aux prises avec un trouble alimentaire très violent ».

« Les femmes ne sont pas autorisées à être des mammifères »

Dana Suchow a transformé son blog de mode pour le rendre plus authentique et valorisant pour les femmes. Dana Suchow déplore le manque de représentation des « vrais corps des femmes » et le fait que cette absence de représentation affecte de nombreuses femmes dans leur quotidien. « Quand je sors et que j'ai les jambes poilues, les gens (…) ne le comprennent pas. Parce que les femmes ne sont pas autorisées à être des mammifères, de la même façon que les hommes » pointe la blogueuse Dana Suchow du doigt.

La blogueuse Dana Suchow assure que son choix a changé sa vie et l’a appris à s’assumer telle qu’elle est : « Avant, j'en étais au point de vouloir que quelqu'un m'apprécie avant de révéler qui j'étais vraiment. Aujourd'hui, je suis prête à aller à mon premier rencard en short. Faites ce dont vous avez besoin pour vous sentir à l'aise, heureuses et saines dans votre corps » conclut la blogueuse Dana Suchow.