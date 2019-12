Brut. Documentaire : la réalité de l'élevage intensif

Charlie Danger et Little Gypsy sont parties en Bretagne avec Brut pour suivre l'opération d'infiltration d'un élevage intensif de porcs par les activistes animaliers de Direct Action Everywhere. Attention, certaines images peuvent heurter la sensibilité d'un public non averti. Tous les dimanches à 11h, un nouveau documentaire sur la chaîne de Brut.