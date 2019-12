C'est quoi la transhumance ?

Chaque été, Amélina accompagne ses brebis à plus de 1900 mètres d'altitude pour leur offrir une herbe fraîche à brouter. Cette tradition vieille de plusieurs millénaires, c'est la transhumance.

Amélina Mattel est agricultrice et productrice de fromage dans le pays du Mont Blanc et le Val d'Arly. Avec son troupeau de 200 brebis, elle monte aujourd’hui ses brebis en montagne. C’est ce qu’on appelle la transhumance. Amélina Mattel est obligée de montée ses brebis, puisqu’il n’y a pas assez de pâturages pour toutes ses brebis en bas. En plus, l’herbe y est de meilleure qualité, plus grasse et plus riche qu’en bas des montagne, où l’herbe à tendance à sécher pendant l’été. Le début de l’alpage se situe à Plan Jovet, à 1900 mètres d’altitude.

Tout au long de l’ascension, Poppy, chienne berger des Abruzzes, est là pour protéger les brebis de toute agression extérieure : renards, blaireaux, loups… Elle est essentielle, notamment depuis la recrudescence des loups en France. On compte aujourd’hui 530 loups, alors qu’il y a deux ans, lorsque Amélina Mattel s’est installée, ils n’étaient que 360.

Mais les chiens de protection ne suffisent pas à tenir les loups hors de portée des brebis. « La nuit, on est obligés de parquer nos brebis. C'est-à-dire qu'on les met dans des fils électriques et aussi, on a un berger » explique Amélina Mattel.

Pour les bergers, la montée en alpage est toujours un moment festif : « On est contents de voir nos brebis en liberté, dans un espace plus grand » raconte l’agricultrice Amélina Mattel. Lors de la montée en alpage, les bergers sont généralement accompagnés et aidés par leurs collègues ou amis. La transhumance, « c’est l'occasion de prendre le temps parce que, avec nos métiers, on a très peu de temps pour du loisir, donc voilà, c'est un moyen de partager des bons moments dans un super cadre » précise Amélina Mattel.