C'est quoi la Zone 51 ?

Plus d'un million de personnes s'y sont donné rendez-vous le 20 septembre prochain pour l'envahir et prouver l'existence des extraterrestres… Voici l'histoire de la base américaine la plus secrète. La Zone 51.

La Zone 51 est l'un des endroits les plus surveillés au monde. Située dans l'Etat du Nevada, la zone 51 alimente de nombreuses théories sur les OVNIS et les extraterrestres.. De nombreuses personnes disent en effet avoir vu des vaisseaux spatiaux voler au-dessus de la zone 51.

En 1989, Bob Lazar se présente comme un scientifique ayant travaillé pour des laboratoires secrets du gouvernement américain. Dans une interview accordée au journaliste américain George Knapp, il est persuadé que les autorités américaines détiennent des technologies extraterrestres.

« J'ai rencontré Bob Lazar début 89 grâce à un ami commun : John Leer. Et Bob Lazar m'a raconté une histoire incroyable. Je me suis dit que si seulement une toute petite partie de cette histoire était vraie, ce serait probablement le plus grand scoop de tous les temps » raconte le journaliste américain George Knapp. X-Files, Independance Day, Les Simpson… La Zone 51 fait rapidement son entrée dans la pop culture.

Tout commence dans les années 1950, lorsque l'armée américaine instaure une base secrète dans le Nevada. Les pilotes de ligne de l'aviation civile voyaient dans la région des objets volants difficilement identifiables, ce qui a alimenté très rapidement le mystère sur la Zone 51. Pour ces pilotes, ces phénomènes étaient tellement étranges qu’il ne pouvait s’agir que d’une technologie extraterrestre.

Ce n'est qu'en 2013 que la CIA reconnaît l'existence de la base militaire de la Zone 51. Elle publie alors 407 pages de documents déclassifiés qui décrivent l'un des programmes les plus secrets de l'armée américaine : l'U-2. La Zone 51 était la base de cet avion espion utilisé pendant la guerre froide.

Mais ces révélations n'ont pas suffi à casser le mythe de la zone 51. « Ce qu'ils ne nous disent pas, et à raison, c'est que nous avons des avions d'origine extraterrestre ou développés à partir d'engins extraterrestres reproduits par les Américains et d'autres gouvernements et c'est l'un des grands secrets » estime par exemple Timothy Good, auteur de livre sur les ovnis

Outre les ouvrages de Timothy Good, la Zone 51 est toujours l'objet de nombreuses théories. « Je pense qu'ici, les extraterrestres et notre armée font des recherches côte à côte » déclare par exemple une Américaine.

La zone est interdite d'accès, gardée, surveillée. « C'est une zone ultra surveillée, ultra sécurisée. Il y a des barbelés, etc. Si je vais plus loin, je peux me faire arrêter et aller en prison » explique le vidéaste Le Grand JD dans l’une de ses vidéos.

Mais les alentours attirent de nombreux touristes. En 1996, l'office du tourisme du Nevada a même rebaptisé la route 375 qui passe à proximité de la zone 51 en « Extraterrestrial Highway », soit « l'autoroute extraterrestre ». Aujourd'hui, la Zone 51 reste une base militaire toujours en activité et continue d’alimenter les théories, sur fond d’OVNI et extraterrestres.