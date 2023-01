Déserts médicaux : ils font venir des médecins en avion

“On passe de 35 minutes à de 2h30, 3h de trajet”

Faire venir des médecins en avion pour lutter contre les déserts médicaux, ça va se passer en France pour la première fois jeudi prochain, entre Dijon et Nevers. C'est un petit avion privé qui décollera de Dijon jeudi matin à 8h15 direction Nevers et son hôpital, avec à son bord 8 médecins. Parmi eux : un cardiologue, un gynécologue, et un pneumologue. C’est le maire de Nevers, Denis Thuriot, qui a eu l’idée de mettre en place ce pont aérien de 35 minutes face au manque urgent de personnel médical dans sa région. “C’est le décollage du premier Flying Doctors, donc le pont aérien pour faire venir davantage de personnel soignant, notamment des médecins, et ça pourrait être infirmier ou infirmière à terme.”

Ces médecins repartiront le soir même en avion à 18h. Ces navettes se dérouleront chaque semaine, le jeudi, avec un aller-retour en avion dans la journée. Pour ce premier vol, le coût sera de 650 € environ par passager. Quant au bilan carbone de cette opération aérienne, on a demandé à Denis Thuriot, maire de Nevers, ce qu'il en pense. “Vous allez me dire : pourquoi un avion ? Ce n’est peut-être pas dans l’air du temps. Les avions, c’est fait aussi pour voler, surtout pour améliorer le temps de distance, 35 minutes au lieu de 2h30, 3h. Surtout pour des médecins qui veulent rentrer chez eux le soir. Au lieu d’emmener chaque particulier vers des médecins, on fait venir le médecin et on évitera d'autres déplacements qui polluent aussi.”

