Calanques de Marseille : des bénévoles en guerre contre les déchets

"On a déjà trouvé des pierres tombales, des seringues…" Ils en ont marre de nettoyer derrière les pollueurs. Alors dans la calanque de Sugiton à Marseille, entre deux ramassages, les bénévoles de l'association Clean My Calanques éduquent les visiteurs…

“Il y a plein de trucs qui flottent à la surface ou même dans l’eau.”

La calanque de Sugiton compte parmi les plus prisées de Marseille. Problème : elle est surfréquentée, accueillant jusqu’à 2000 visiteurs par jour en été. L’association Clean my Calanques se mobilise donc pour préserver ce lieu. Depuis 2017, ces bénévoles organisent des opérations de nettoyage et sensibilisent les touristes et habitants au respect de ce site naturel.

Un nouveau système de de réservation

À partir de février 2022, il faudra réserver gratuitement sa place sur Internet pour pouvoir se rendre à Sugiton. Seules 400 à 600 personnes pourront y accéder chaque jour, contre 2000 aujourd’hui lors des pics d’affluence. En 2020, le parc a recensé 3 millions de visiteurs.