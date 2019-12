Cambodge : des chiens libérés d'un abattoir par Four Paws

Au Cambodge, L’ONG Four Paws libère dix chiens d’un abattoir

Au Cambodge, le commerce de viande de chien est très répandu. Cependant, l’ONG Four Paws tente de lutter contre ce commerce brutal. Dans un abattoir de la Province de Takeo, une dizaine de chiens étaient destinés à une mort certaine… Four Paws les a libéré.

Selon l'ONG Four Paws, cet abattoir tuait près de 2000 chiens par an. Parmi les dix chiens séquestrés, huit étaient retenus dans une cage en attendant d’être abattus et mangés. Deux autres chiots, utilisés comme porte-bonheurs, ont hérité d’une grave atrophie musculaire à force d’être cloîtrés dans une cage minuscule pendant plus de deux ans. Toutefois, en octobre 2019, une équipe de Four Paws a mis fin à la torture de ces chiens. l’ONG a aidé le propriétaire de l’abattoir à se reconvertir dans la culture du riz et celui-ci s'est engagé à ne plus participer au commerce de viande de chien. Quant aux dix chiens, ils ont été libérés et ont pu recevoir des soins médicaux.

"Ce commerce porte en lui une cruauté extrême envers les animaux”

Étant donné qu’au Cambodge aucune loi spécifique n'interdit la viande de chien, cette situation n’est pas un cas isolé. Selon Four Paws, chaque année, 3 millions de chiens sont abattus pour leur viande. Au Cambodge, le salaire mensuel moyen s'élève à 86 €, tandis qu’un chien vivant coûte jusqu'à 2,70 € le kilo et la viande de chien vaut 3,60€ le kilo : ce commerce représente donc une source de revenus significatifs, malgré son illégalité. En effet, parmi les animaux vendus, certains sont des chiens de rue, tandis que d’autres sont des chiens domestiques volés. Face à ce commerce cruel, Four Paws demande des lois de protection des animaux plus strictes, à l’échelle du Cambodge.