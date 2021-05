Catherine a imaginé un pull adapté au quotidien des malades

"En chimiothérapie, on doit se déshabiller devant le corps médical et on n'a pas toujours envie de tout montrer." Accompagnée par le French Tech Tremplin, Catherine a imaginé un pull adapté au quotidien des malades. Mélody en est équipée. Elle raconte. Cette vidéo a été produite en partenariat avec une marque