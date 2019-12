Ce 10 mai 2019, c'est le "jour du dépassement" européen

À partir du 10 mai 2019, l'Union Européenne vit en déficit écologique : c'est le jour du dépassement

À partir d'aujourd'hui, le 10 mai 2019, l’Union Européenne vit en déficit écologique.C'est ce qu’on appelle le jour du dépassement. Brut a rencontré Pierre Cannet, co-directeur des programmes par intérim au WWF France, pour expliquer ce phénomène.

Si tout le monde vivait comme un Européen, nous aurions épuisé les ressources que procure la Terre en une année dès ce 10 mai. Cette date est appelée le jour du dépassement. En 1961, il y a près de 60 ans, ce “jour du dépassement européen” était le 13 octobre. Aujourd’hui, c’est le 10 mai, soit 5 mois plus tôt. Pierre Cannet de WWF France explique : “Si l’ensemble de l’humanité consommait comme les Européens, il nous faudrait 2,8 planètes Terre. Ca veut dire que pour les huit prochains mois, on va vire à crédit. Vivre à crédit par rapport aux autres pays.”

L’Europe se situe juste derrière les Etats-Unis et la Chine en terme d’empreinte écologique. Concrètement, en ce jour du dépassement, les européens ont pêché plus de poissons, abattu plus d’arbres et cultivé plus de terres que ce que la nature peut nous procurer au cours d’une année. Ce jour du dépassement qui arrive trop tôt, à des conséquences directes vis-à-vis du dérèglement climatique, explique Pierre Cannet du WWF.

Pour faire reculer ce jour du dépassement, le WWF propose plusieurs solutions au niveau européen : zéro émission carbonne en 2040, mieux contrôler la pêche, consacrer 50% de budget européen aux énergies renouvelables et mettre en place une nouvelle politique agricole commune. L’Union européenne s’apprête à mobiliser plus de 1000 milliards d’euros ces sept prochaines années. Pour Pierre Cannet de WWF, il est essentiel que ce budget soit compatible avec l’accord de Paris. Il explique : "Nous avons la possibilité à travers ces budgets de changer de cap, de faire en sorte de soutenir l’agriculture biologique, de soutenir le développement des énergies renouvelables, de soutenir les rénovations, de soutenir les artisans, les pêcheurs, les agriculteurs dans cette transition et ainsi de répondre à ces alertes”.

Les pays européens ne se sont pas égaux face à cette surconsommation, chaque pays européens à d'ailleurs un “jour du dépassement” différent. Le “jour du dépassement" pour la France est , par exemple, fixé au 15 mai. Pourtant, la France fait partie des mauvais élèves, par rapport à certaines régions qui sont déjà engagées dans une transition écologique. Pierre Cannet de WWF insiste : *“Emmanuel Macron doit réussir sa transition à domicile pour pouvoir convaincre ses homologues qu’un avenir sans émission de gaz à effet de serre, sans prélèvement des forêts et d’importation de la déforestation, sans surpêche est également possible”. *