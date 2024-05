Ce navire japonais prévoit de tuer 200 baleines par an

⚠️ Images sensibles Alors que le droit international interdit totalement la chasse commerciale à la baleine, un navire a été construit pour les chasser, les découper et les congeler. C'est le Kangei Maru, le navire amiral baleinier japonais. Il va prendre la mer ce 21 mai pour une campagne qui prévoit de tuer environ 200 baleines. On vous en dit plus.