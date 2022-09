Cette famille a déjà fui trois guerres

“Ma famille et moi avons vécu 3 guerres”

Lui, c’est Marsel et depuis 1948, sa famille et lui fuient les guerres… Après avoir fui le conflit israélo-palestinien, les grands-parents de Marsel se réfugient à Damas, en Syrie. C’est là-bas que va naître et grandir le père de Marsel qui part ensuite faire ses études en Ukraine. Marsel et son frère grandissent avec une double culture, en Syrie mais en 2011, la guerre éclate… “Quand la guerre a commencé en Syrie, ça a été un choc pour nous parce que nous ne nous attendions… personne ne s’attendait à ce qui allait arriver.” Après avoir fui la guerre, Marsel part s’installer en France et ses parents rejoignent l’Ukraine. “Mon père ne l’a pas très bien supporté. Un mois après avoir quitté la Syrie, il est mort en Ukraine. Pour lui, le changement de pays etc., il ne l’a pas supporté”, explique le jeune garçon. Ukrainienne réfugiée à Bordeaux, Daryna raconte son arrivée en France

Sa mère à quant à elle réussi à quitter le pays. “Et il y avait un train qui passait à 22h, donc elle est allée à la gare, pour attendre comme tout le monde. Elle était avec moi au téléphone et elle paniquait, elle pleurait… Elle est restée là-bas pendant 6 ou 7 heures la nuit, il faisait froid, il y avait des bombes partout mais elle a réussi à monter dans un train. Elle a décidé de tout laisser, donc elle est seulement venue avec son sac à main”, raconte Marsel. Malgré les épreuves traversées par lui et sa famille, le jeune homme tente de rester “positif”. "Je pleurais tout le temps, à cause de ce qui se passait autour de moi comme la guerre etc. Tout s’écroulait autour de moi. Mais je suis quelqu’un de très positif donc je me concentre sur les bonnes choses”, explique-t-il. Une Syrienne raconte la guerre en Syrie