Cette marque française fabrique des cosmétiques naturels à base de chanvre

Des cosmétiques à base de chanvre. C'est ce que fait Mélusine, une marque de beauté vegan et cruelty free. Car cette plante appelée "or vert" possède de multiples vertus. Elle est cultivée depuis plus de 11000 ans et se distingue du cannabis par sa teneur en THC inférieure à 0,2%. Seule l'utilisation des fleurs est interdite en France.

Les bienfaits du chanvre résident principalement dans ses graines. Les chènevis sont riches en acides gras essentiels en vitamines et en protéines. Elles contribueraient à diminuer le taux de cholestérol et à renforcer le système immunitaire. Une fois les graines pressées, l'huile de chanvre apaiserait les brûlures et soignerait les problèmes de peau. Elle est donc particulièrement utilisée en cosmétique.

Gommage, démaquillant, crème hydratante, tout est à base de chanvre. La marque responsable utilise des composants naturels et emploie des personnes en situation de handicap pour empaqueter les produits. Avec 17 000 hectares cultivés, la France est le premier producteur européen de chanvre.