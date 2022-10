Chaos au Stade de France: le colère d’un député anglais

“Plus jamais cela ne doit être toléré, ni dans ce pays, ni ailleurs. Trop, c'est trop”

"Monsieur le ministre va-t-il s'adresser à son homologue français pour demander la garantie que les citoyens du Royaume-Uni, dont beaucoup d'enfants, ne soient plus jamais traités avec autant de brutalité et de force par la police française, simplement parce qu'ils veulent voir un match de foot ?" Ian Byrne, député travailliste britannique, a interpellé le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. "J'étais là samedi dernier à Paris, j'étais aussi là à Hillsborough en 1989, et je peux dire sans l'ombre d'un doute que sans les magnifiques efforts des supporters de Liverpool samedi dernier, on aurait pu assister à une catastrophe pire encore que celle d'Hillsborough" a ajouté le député.

Le député fait référence au drame survenu au stade Hillsborough de Sheffield en Angleterre le 15 avril 1989 où 96 personnes ont trouvé la mort et 766 ont été blessées dans un mouvement de foule. Après enquête, des preuves accablant la police ont été révélées en 2012. "Samedi dernier à Paris, j'ai vu de mes propres yeux la gestion chaotique du stade et les policiers les plus agressifs que j'aie jamais croisés dans le cadre d'un événement sportif. (…) Ils nous ont traités comme des animaux parce qu'on voulait voir un match de foot. Et ensuite, la honte, la honte, de ces calomnies et ces mensonges, les mêmes qu'après Hillsborough, qui ont été proférés par les autorités pour rejeter la responsabilité des terribles événements de samedi. Plus jamais cela ne doit être toléré, ni dans ce pays, ni ailleurs. Trop, c'est trop" a déclaré Ian Byrne.