Comment les FabLab solidaires se sont organisés pour faire face à la crise du Covid-19

En temps normal, dans l'atelier de cette association, on conçoit et on fabrique toutes sortes d'objets. Mais depuis le début de la crise, toute l'activité du Fablab des 3 lapins a été repensée avec un seul objectif : produire des visières de protection. Les bénévoles racontent. Cette vidéo a été produite en partenariat avec une marque