Comment peut-on faire reculer le jour du dépassement ?

Pour faire reculer le jour du dépassement, il y a des solutions. Arnaud Gauffier de WWF en propose quelques-unes.

« Il y a un levier principal et urgent, c'est diminuer de manière drastique les émissions de gaz à effet de serre » lance Arnaud Gauffier, co-directeur des programmes de WWF France. Si l’on arrivait à diminuer par deux les émissions de gaz à effet de serre au niveau mondial, « on reculerait cette date fatidique du jour du dépassement de 3 mois » assure Arnaud Gauffier. « On gagnerait 93 jours, exactement. On serait à fin octobre » ajoute le co-directeur des programmes de WWF France.

Et il existe également d’autres solutions. En diminuant la consommation de viande en la divisant par deux à l'échelle mondiale, « on gagne deux semaines » déclare Arnaud Gauffier. Si on divisait le gaspillage alimentaire par deux, on pourrait gagner 10 jours. Si on arrêtait de pêcher, et de surpêcher certains stocks de poisson, on gagnerait aussi quelques jours.

« L’idée, c'est vraiment de mettre toutes ces actions bout à bout pour gagner chaque année quatre, cinq jours, pour faire reculer cette date. Et si nous arrivons à gagner cinq jours par an, nous serons à l'équilibre en 2050. C'est-à-dire qu'en 2050, l'humanité vivra dans les limites de la planète et donc ne puisera pas plus de ressources naturelles que ce que la planète est capable de fournir en une année » conclut Arnaud Gauffier, co-directeur des programmes de WWF France.