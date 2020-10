Le philosophe et écrivain Fabrice Midal est l’auteur du livre « Comment rester serein quand tout s’effondre ». Il y explore la façon dont nous gérons nos émotions.

La sérénité active

Selon Fabrice Midal, on peut trouver de la sérénité dans les moments difficiles. Il décrit l’adjectif « serein » comme la clarté de pouvoir voir ce qu’on a à faire dans une situation. Le philosophe souhaite que l’on invente une autre sérénité, « pas une sérénité qui serait dans le détachement ». Pour lui, cette pratique n’est pas efficace. Il lui préfère la « sérénité active », qu'il définit comme le fait d’entrer en action pour voir comment on peut changer une situation.

« Aujourd'hui, on est en train de fabriquer une image, on devrait être des robots. Mais nous ne sommes pas des robots. Il y a quelque chose de vraiment anxiogène dans notre époque, on est coupable d'avoir peur », s’explique-t-il. Le plus important pour Fabrice Midal est de faire face aux difficultés, car l’humain rencontre toujours de l’inconnu.