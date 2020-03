Connaissez-vous le #FlipTheSwitch challenge ?

#FlipTheSwitch sur TikTok : oublier la quarantaine en dansant

C’est le dernier challenge devenu viral, et il a même séduit Jennifer Lopez et Mariah Carey.

C’est le challenge du moment sur TikTok : #FlipTheSwitch. Le concept : sur la chanson Nonstop de Drake, lorsque les paroles, « Look, I just flipped the switch » (« Regarde, je viens d’éteindre la lumière » en français) arrivent, les rôles s’inversent et les personnes changent de tenue. Les effets TikTok permettent de réaliser la vidéo facilement.

Les stars conquises

Les premières vidéos du challenge #FlipTheSwitch sont apparues sur TikTok en 2018. Le challenge est devenu viral quand des stars, comme Jennifer Lopez, Logan Paul, Kate McKinnon du Saturday Night Live, Mariah Carey ou Emily Ratajkowski ont publié leur vidéo sur le réseau social. Pour oublier le Covid-19, vous savez ce qu’il vous reste à faire !