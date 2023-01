Contrainte de vivre dans sa voiture, Dominique a retrouvé un logement

"J'ai repris ma dignité et j'ai repris le respect de moi-même." À 61 ans, Dominique était contrainte de vivre dans sa voiture avec son chien depuis 8 mois. Le 31 décembre, on a appris une bonne nouvelle : elle a été relogée, et elle et son "loulou" peuvent enfin dormir au chaud. Notre journaliste Leïla Amrouche est retournée les voir.