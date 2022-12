Coupe du monde 2022 : voici l’histoire du Qatar

“Il y a cette volonté de l'émir de peser sur le milieu sportif”

"Le Qatar, en 30 ans, a vécu des révolutions que d'autres pays ont mis des dizaines d'années, pour ne pas dire 200 ans, à accomplir." C'est ce qu'explique Nabil Ennasri, docteur en sciences politiques et co-auteur de L'empire du Qatar, le nouveau maître du jeu?. Il explique à Brut comment le Qatar est devenu la puissance économique et politique que l'on connaît aujourd'hui.

“Avant 1971, on est dans des contrées qui sont désertiques"

Le pays ne partait pas sur de bonnes bases pour les ambitions politiques qu'elle a aujourd'hui. "En 1971, Doha, la capitale, où se joue aujourd'hui la Coupe du monde, c'est une bourgade quasiment désertique avec une seule route qui borde le front de mer et aucun bâtiment public qui n'est encore construit", explique l'historien. "Avant son indépendance, en 1971, le Qatar, c'était un protectorat britannique. Il s'est étendu du milieu du 19e siècle jusqu'à 1971."

"Avant 1971, on est dans des contrées qui sont désertiques, dans des populations qui sont pauvres, dans des populations qui sont parfois tellement pauvres qu'elles doivent quitter la petite péninsule du Qatar pour aller se réfugier dans d'autres espaces de la péninsule arabique, particulièrement le centre de l'Arabie saoudite, qu'on appelle le Nejd, parce qu'à l'époque, le pétrole est à peine découvert, et on n'a pas encore les retombées économiques, et qui vont bouleverser ces sociétés." Une situation donc très inconfortable pour le pays, où seule la pêche des perles est l'activité historique.

“Le Koweït, à l'époque, c'est le Qatar d'aujourd'hui”

C'est avec le choc pétrolier de 1973 que la société qatarienne se transforme. En 1995, l'émir Khalifa est renversé par son fils Hamad. "Il veut sortir de l'isolement dans lequel son pays était confiné depuis quasiment l'indépendance, également se libérer de la tutelle saoudienne, parce qu'entre 1971 et 1995, le Qatar, diplomatiquement, c'est un acteur minime, pour ne pas dire marginal", ajoute l'historien. Il va donc utiliser plusieurs leviers. "D'abord le levier médiatique, avec le lancement d'Al Jazeera quelques mois à peine après son arrivée au pouvoir, qui va considérablement faire connaître le Qatar."

Mais les événements au Koweït inquiètent l'émir Hamad. "Le Koweït, à l'époque, c'est le Qatar d'aujourd'hui", compare Nabil Ennasri. "Quand il arrive au pouvoir, il conclut des partenariats stratégiques de défense majeurs avec les grands de ce monde." Le sport a joué aussi dans sa politique internationale. "Dans un document qu'on appelle le Qatar national vision 2030, il y a cette volonté de l'émir de peser sur le milieu sportif et de mener toute une politique destinée à construire des infrastructures très importantes à Doha pour accueillir les compétitions internationales."