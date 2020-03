Covid-19 : "Ils sauvent des vies", l'hommage de Jean-Jacques Goldman

Une vie : Jean-Jacques Goldman

La personnalité préférée des Français vient de sortir une chanson en hommage aux soignants qui risquent tout face à l'épidémie de Covid-19. Voici son histoire.

Jean-Jacques Goldman naît en 1951 dans le XIXème arrondissement de Paris. Son père, originaire de Pologne, a participé à la Résistance française. À 7 ans, Jean-Jacques Goldman commence à prendre des cours de piano et de violon, avant de se mettre a la guitare, qu'il découvre chez les scouts. À 14 ans, il intègre la chorale de Montrouge, en banlieue parisienne. Au lycée, Jean-Jacques Goldman se prend de passion pour les « protest songs » de Bob Dylan.

Il découvre « la force des mots, le choc des notes »

À 22 ans, Jean-Jacques Goldman sort diplômé de l’école de commerce de Lille, l’EDHEC. En 1975, son groupe de rock, Taï Phong, connaît un certain succès. La même année, le chanteur devient père pour la première fois. À 25 ans, il assiste à un concert de Léo Ferré et découvre « la force des mots, le choc des notes » que peuvent avoir des chansons en français. « La vie de tous les jours peut intéresser les chanteurs et les chansons sont toujours, de loin ou de près, le reflet de ce qui se passe dans la réalité », déclarait Jean-Jacques Goldman en 1982.

La même année, Jean-Jacques Goldman sort son premier titre en solo : C'est pas grave, papa. En 1979, son demi-frère Pierre, militant d'extrême-gauche, est assassiné. En 1981, Jean-Jacques Goldman connaît son premier succès avec Il suffira d'un signe. En 1985, son titre Je te donne est l'un des plus gros succès de l'année. À 35 ans, il écrit et compose tout l’album Gang de Johnny Hallyday, sur lequel apparaissent les célèbres titres Je te promets, L’Envie et Laura.

Pilier des Restos du cœur et des Enfoirés

En 1986, Jean-Jacques Goldman écrit et compose La Chanson des Restos. Après la mort de Coluche, il devient l'un des piliers des Restos du Cœur et organise la tournée annuelle des Enfoirés. À 39 ans, il fonde le groupe Fredericks Goldman Jones, avec Michael Jones et Carole Fredericks. À 43 ans, Jean-Jacques Goldman écrit et réalise l'album D’eux, de Céline Dion, qui deviendra l'album francophone le plus vendu de l'histoire.

À 50 ans, en 2001, il sort son dernier album en date : Chansons pour les pieds. En 2012, Jean-Jacques Goldman est élu pour la première fois « Personnalité préférée des Français ». La même année sort l’album de reprises Génération Goldman avec Zaz, M. Pokora ou Christophe Willem. En 2016, il quitte la France avec sa famille pour s'installer à Londres. Le 23 août 2019, le répertoire de Jean-Jacques Goldman est disponible sur les plateformes de streaming. En 2020, le chanteur rend hommage aux professionnels mobilisés pendant l'épidémie de Covid-19 en reprenant son tube Il changeait la vie.